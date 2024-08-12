Североатлантический альянс готов «на все» ради дальнейшей эскалации конфликта. Так лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал атаку ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«НАТО готово на все, чтобы раздуть всеобщий пожар! Остановите НАТО, да здравствует мир!» — подчеркнул он.

По словам французского политика, украинский лидер Владимир Зеленский сделал шаг в сторону «кошмара», позволив частям ВСУ предпринять атаку на атомную станцию.

Утром 12 августа сообщалось, что пожар, который после удара украинского беспилотника произошел на ЗАЭС, полностью потушен.

Главное управление МЧС по Запорожской области сообщило, что в результате удара беспилотника по объекту системы охлаждения Запорожской АЭС пострадала нефункционирующая башенная градирня №1, также произошел пожар в пластиковых пароуловителях.

11 августа инфраструктура ЗАЭС впервые получила серьезные повреждения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата.

Ранее Рогов предложил запустить хештег для спонсоров Зеленского после атаки ВСУ на ЗАЭС.