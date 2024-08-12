Правительства США, Евросоюза и стран НАТО поддерживают атаку ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил немецкий бизнесмен, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Она (ЗАЭС — прим. ред.) горит. Это то, что поддерживают правительства США, ЕС, НАТО», — подчеркнул он.

По словам Доткома, украинский лидер показал свое «безумие», поддержав атаку на объект.

До этого гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что атака на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) 11 августа была безрассудной, однако не повлияла на ситуацию с ядерной безопасностью.

11 августа украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ и главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, беспилотник был запущен из Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем Киева.

По данным МЧС, в результате удара пострадала нефункционирующая башенная градирня №1, также произошел пожар в пластиковых пароуловителях.

Ранее во Франции призвали «остановить НАТО» после атаки ВСУ на ЗАЭС.