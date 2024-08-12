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Президент Палестины рассказал о плане по восстановлению сектора Газа

Президент Палестины Аббас: у властей есть план по восстановлению сектора Газа

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Christophe Ena/AP

Власти Палестины имеют план возвращения беженцев в свои дома в секторе Газа, а также полного восстановления пострадавшего от боевых действий анклава. Об этом в беседе с ТАСС заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

«Палестинское правительство, ожидающее возможности начать исполнять обязанности в секторе Газа, представило план возвращения беженцев, а также программу восстановления анклава», — подчеркнул он.

По его словам, упомянутый план включает в себя восстановление больниц, школ, объектов электро- и водоснабжения. Как отметил президент Палестины, для реализации намеченного плана необходим полный вывод израильских подразделений с территории сектора Газа.

До этого Аббас подчеркивал, что Палестина выражает готовность к переговорам с Израилем об окончательном статусе в ходе мирной конференции по урегулированию ситуации в регионе.

Ранее президент Палестины сделал заявление о будущем управлении сектором Газа.

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