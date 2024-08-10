Президент Палестины не менял планы и прибудет в Россию

Президент Палестины Махмуд Аббас не менял планы в связи с обострением палестино-израильского конфликта и посетит Россию по плану 12 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на палестинское посольство.

«Он послезавтра вечером будет», — заявили там.

Отмечается, что программа визита Аббаса в РФ уже согласована. Агентство уточняет, что визит продлится два дня, ожидается встреча Аббаса с президентом России Владимиром Путиным.

До этого заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву должен состояться в ближайшее время. Представитель российского ведомства добавил, что Москва контактирует со всеми сторонами ближневосточного конфликта из-за обострения ситуации между Израилем и Ираном. 6 августа Махмуд Аббас сообщил о предстоящем визите в Россию.

Ранее в Совфеде допустили, что Израиль может развязать ядерную войну.