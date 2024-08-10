Лукашенко назвал недопущение конфликта в Белоруссии главной задачей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его главная задача состоит в том, чтобы не допустить военного конфликта в стране. Слова белорусского лидера приводит «СБ. Беларусь сегодня».

«Моя главная задача — не допустить конфликта в стране. Нам надо уберечь Беларусь от войны и спокойно разобраться со своими проблемами», - подчеркнул глава государства.

10 августа Лукашенко заявил, что украинское правительство осведомлено о возможных ответных мерах Белоруссии на провокации со стороны Киева.

До этого президент Белоруссии сообщил об уничтожении украинских воздушных целей над территорией страны. По его словам, объекты были перехвачены ПВО страны в 19:04 по мск 9 августа на высоте 1,5 км.

9 августа президент Белоруссии заявил, что гражданам не следует переживать излишне по поводу возможности боевых действий в отношении республики. Он подчеркнул, что у Минска «есть, чем ответить».

Ранее Лукашенко предупредил об ответе Белоруссии, если на нее «натопырятся».