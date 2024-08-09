Лукашенко предупредил об ответе Белоруссии, если на нее «натопырятся»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гражданам не следует переживать излишне по поводу возможности боевых действий в отношении республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

«По поводу войны — не волнуйтесь, на нас пока никто не наступает. Попробовали там (украинская сторона на границе. — «Газета.Ru») натопыриться – мы в ответ. Они ушли – мы ушли. Мы реагируем», — сказал глава государства в ходе визита в Шкловский район Могилевской области, где пообщался с местными жителями.

Он подчеркнул, что у Минска «есть, чем ответить».

«Они не дураки, тоже это понимают. Они знают, что батька батькой (с белорусского языка «отец». – «Газета.Ru»), а шарахнуть может», — заявил политик.

Он также призвал граждан успокоиться, жить и работать спокойно.

Лукашенко добавил, что если будет «какое-то обострение», то «задолго» сообщит об этом населению Белоруссии.

29 июня в министерстве обороны Белоруссии заявили, что «коалиция западных стран» пытается втянуть Минск в конфликт на Украине. В ведомстве утверждали, что на белорусско-украинской границе ведется сосредоточение вооружений и личного состава ВСУ, идет минирование и «наращивание инженерных заграждений».

13 июля украинская сторона заявила об отводе войск в связи с тем, что предпринятые Белоруссией меры реагирования возымели действие. После этого Лукашенко заявил, что напряженность ликвидирована.

На следующий день минобороны Белоруссии сообщило, что приступило к отводу войск от границы.

Ранее Лукашенко назвал границы Украины, Польши, Литвы и Латвии «бешеными».