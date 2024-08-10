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Путин направил соболезнования президенту Бразилии после крушения самолета

Путин направил главе Бразилии телеграмму с соболезнованиями после авиакатастрофы

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве с соболезнованием в связи с крушением пассажирского самолета в штате Сан-Паулу. Текст телеграммы опубликовали на сайте Кремля.

Путин отметил, что в России разделяют скорбь дружественного народа Бразилии. Глава государства попросил передать слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе.

Двухмоторный пассажирский самолет потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду в штате Сан-Паулу в пятницу, 9 августа. Портал G1 сообщал, что самолет не подавал сигнала бедствия перед крушением и был в исправном состоянии, так как допускался к полетам.

Полет проходил нормально до 13:20. После 13:21 самолет перестал выходить на связь, не подавал сигнала бедствия и не сообщал о неблагоприятных погодных условиях.

Отмечается, что самолет был сертифицирован для полетов без ограничений. На борту находился 61 человек: 4 члена экипажа и 57 пассажиров, а не 62, как сообщалось ранее — один человек опоздал на рейс.

Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ МИД РФ) сообщал в своем Telegram-канале, что россиян не было на борту упавшего в Бразилии самолета. Данные позже подтвердили в МИД РФ.

Ранее в Аргентине учебный самолет врезался в кислородный завод.

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