Стало известно, что ВСУ стягивают резервы к границе с Белгородской областью

ВСУ могут предпринять попытку атаковать территорию Белгородской области, к границам стягиваются резервы украинской армии. Об этом в беседе с РИА Новости заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Украинские боевики могут попытаться атаковать Белгородскую область. Сейчас к ее границам стянуты боеспособные резервы ВСУ», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что российские военные уничтожили бронеавтомобиль американского производства MaxxPro Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Также стало известно, что в регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский бомбардировщик ударил по объектам ВСУ в Курской области.