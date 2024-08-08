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Путин сменил руководителя группы по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском

Патрушев стал руководителем группы по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском

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usgg.ru

Вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева назначили руководителем межведомственной рабочей группы по ликвидации загрязнения окружающей среды в городе Усолье-Сибирское, расположенном в Иркутской области. Соответствующее распоряжение, подписанное президентом страны Владимиром Путиным, появилось на официальном портале правовой информации.

«Назначить руководителем межведомственной рабочей группы по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды на территории городского округа города Усолье-Сбириское <...> заместителя председателя правительства Российской Федерации Патрушева Д.Н.» — говорится в документе.

Он вступил в силу в день подписания.

До этого назначения упомянутую рабочую группу возглавляла Виктория Абрамченко. В период с января 2020 года по май 2024 года она занимала пост профильного вице-премьера РФ.

В 2005 году в Усолье-Сибирском закрылось предприятие химической промышленности «Усольехимпром». Но его территория стала очагом экологического бедствия, так как после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза здесь осталось крупное загрязнение.

На этом фоне в августе 2020 года в город направили специалистов министерства обороны, МЧС, Росприроднадзора и иных профильных ведомств. Им было поручено провести мероприятия по предотвращению утечки ядохимикатов, которые были завершены в декабре следующего года. Сейчас на территории населенного пункта идет работа по созданию экологического технопарка.

Ранее правительство РФ выделило 6,5 млрд рублей на ремонт гидроузлов и расчистку рек.

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