В России продолжается работа по созданию федерального центра химии в Иркутской области

Представители ключевых федеральных органов исполнительной власти, Правительства Иркутской области, бизнеса и научного сообщества продолжают работу по проекту создания федерального центра химии в Усолье-Сибирском.

«Федеральный центр химии имеет стратегическую роль в экономической и научной политике России», — сказала депутат Госдумы, председатель экспертного совета по развитию химической промышленности при комитете Госдумы по промышленности и торговле Мария Василькова.

Также «Росатом» продолжает рекультивировать площадку будущего федерального центра химии. Госкорпорация не только реабилитирует данную территорию, но и создаст новый промышленный кластер по обращению с данными отходами. Основой кластера станет производственно-технический комплекс «Восток» – предприятие по обращению с промышленными отходами.

«На сегодняшний день на финальной стадии находится разработка концепции проекта. До конца марта планируем внести в правительство РФ паспорт федерального проекта ФЦХ «Усолье-Сибирское». Планируем, что ФЦХ станет частью мегапроекта «Импортозамещение ĸритичесĸой химической продукции», — добавила Василькова.

Помимо АО «Росхим», о своем интересе участвовать в инвестициях заявили крупнейшие российские предприятия.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поставил задачу до 2030 года принять меры по развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции и увеличению объемов выпуска такой продукции к 2025 и 2030 годам на 30 и 70% соответственно.