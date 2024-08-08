В Госдуме ответили на слова Подоляка о целях Украины в Курской области

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что слова из Киева о том, что целью атаки ВСУ в Курской области является попытка усилить позиции Украины на потенциальных переговорах, не является аргументом для Москвы, ВС РФ продолжат выполнять поставленные задачи. Так в беседе с RTVI депутат прокомментировал слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Красов подчеркнул, что Россию не удастся испугать. ВС РФ выполняют задачи, которые поставил Владимир Путин, освобождая русские земли от «нацистской чумы», указал депутат.

Парламентарий выразил уверенность, что в Курской области ВСУ будут разбиты, а земля «будет очищена от вот этой скверны, которая пыталась воевать с мирным населением». При этом Красов отметил, что в результате нападения на регион пострадало много гражданских лиц.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атака ВСУ на Курскую область якобы окажет положительное влияние на потенциальные мирные переговоры и укрепит позиции Киева. Он считает, что любые компромиссы Москва воспринимает как слабость. По его словам, усиление переговорных позиций Украины следует достичь «повышением цены войны».

Ранее журналист назвал «безумием» атаку ВСУ в Курской области.