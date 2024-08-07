Журналист назвал «безумием» атаку ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли атаку на Курскую область с целью создания информационного шума и отвлечения внимания от провалов на линии соприкосновения. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсети Х.

Он отметил, что западные СМИ не сообщают о событиях в Курской области.

«Все это лишь попытка отвлечь внимание от разваливающегося фронта на востоке, где Россия продвигается во многих областях. Украинское командование снова ставит пиар выше жизней своих людей. Это безумие», — написал Боуз.

По его словам, ВСУ уже понесли большие потери, в том числе в технике, которая представляет высокую ценность для армии.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

По словам начальника Генштаба, 6 августа в 5:30 мск подразделения Вооруженных сил Украины численностью в одну тысячу человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. При этом, как утверждает Герасимов, потери украинских войск оцениваются в сотни военнослужащих и не менее 50 единиц боевой техники.

Ранее в США оценили решение Украины атаковать Курскую область.