Соратник Трампа заявил, что США не обязаны защищать Европу

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Вашингтон не обязан обеспечивать обороноспособность стран Европы в случае военной угрозы. Его слова приводит портал Semafor.

Он назвал ложью заявления команды Камалы Харрис о том, что, если президента России Владимира Путина не остановить на Украине, он якобы двинется на Германию. Кроме того, Вэнс задался вопросом, что подобные высказывания говорят об обороноспособности ФРГ, которая является крупнейшей экономикой мира.

По его словам, Берлин должен заниматься инвестициями в собственную оборону.

Кандидат в вице-президенты США заявил, что в случае победы Дональда Трампа на выборах Вашингтон продолжит укреплять отношения со странами Европы, однако потребует самодостаточности в вопросах обороны и энергетической сфере.

До этого агентство Bloomberg писало, что советники кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа предложили в случае его победы на выборах главы государства потребовать от союзников по НАТО увеличить траты на военные нужды.

Ранее стало известно, что Трамп может сократить обмен разведданными с Европой.