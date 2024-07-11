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Трамп может сократить обмен разведданными с Европой

Трамп в случае победы может сократить обмен данными разведки США с членами НАТО

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Tom Brenner/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом рассматривает возможность сокращения обмена разведданными с членами НАТО, зависящими от Вашингтона в плане получения информации, которая помогла бы Украине в конфликте. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Американские чиновники заявили газете, что узнали о таком предложении во время обсуждений с советниками Трампа более широких планов по сокращению участия США в НАТО. Бывший президент неоднократно подвергал сомнению и пытался подорвать альянс во время своего первого срока полномочий, отмечается в материале.

Сокращение объема разведданных может иметь серьезные последствия для безопасности, особенно для Украины, подчеркивает Politico.

По информации издания, эта тема обсуждалась на саммите НАТО в Вашингтоне.

До этого президент аналитического центра Eurasia Group Ян Бреммер заявил, что состояние здоровья президента США Джо Байдена весьма беспокоит участников саммита НАТО в Вашингтоне. По его словам, они не уверены, что Байден сможет эффективно вести избирательную кампанию еще четыре месяца.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.

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