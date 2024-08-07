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В Швейцарии пообещали приложить усилия для привлечения РФ к саммиту по Украине

Президент Амхерд: Швейцария приложит усилия для участия РФ в саммите по Украине

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Global Look Press

Президент Швейцарии Виола Амхерд пообещала приложить усилия для привлечения России к следующему саммиту по Украине, поскольку для разрешения конфликта все стороны должны участвовать в переговорах. Соответствующее заявление она сделала во время пресс-конференции в Токио, передает NHK.

Амхерд подчеркнула, что для достижения мира обе стороны должны находиться за столом переговоров. В связи с этим она пообещала «продолжать прилагать все усилия для проведения мирного саммита, в котором примут участие обе стороны».

6 августа Зеленский написал на своей странице в соцсети X, что неизменная цель Украины — подготовить реальную основу для справедливого прекращения конфликта уже в 2024 году.

14 июня на встрече с руководством МИД Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее Шойгу рассказал, сколько шансов на мир упустила Украина.

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