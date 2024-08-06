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Шойгу рассказал, сколько шансов на мир упустила Украина

Шойгу: Киев обманул сам себя, отказавшись от переговоров в 2022 году

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Украина в современной истории три раза упускала возможность обеспечить себе мир и стабильность, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Об этом пишет РИА Новости.

«Трижды в современной истории власти Украины имели возможность обеспечить долгосрочный мир и стабильность в своей стране. И трижды ее упускали, каждый раз принимая решения по указке извне», — подчеркнул чиновник.

По его словам, в первый раз Киев принял неправильное решение в феврале 2014 года. Тогда украинские власти отказались исполнять уже подписанное соглашение об урегулировании внутриполитического кризиса, вместо этого отдав предпочтение «реализации срежиссированного западниками сценария государственного переворота».

Вторая возможность обеспечить мир и стабильность на Украине появилась после подписания Минских соглашений в 2015 году. Ключевые положения этого документа были связаны с решением вопросов в сфере безопасности, в том числе с прекращением огня в Донбассе.

Еще одним упущенным шансом для Киева оказались переговоры в турецком городе Стамбуле весной 2022 года. Как сказал секретарь СБ РФ, под влиянием Великобритании украинское руководство отказалось от диалога и тем самым обмануло само себя. Результатом стали многочисленные потери в рядах Вооруженных сил Украины, а также утрата контроля над значительной частью территории.

Ранее в Государственной думе РФ назвали условие для участия в мирном саммите по Украине.

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