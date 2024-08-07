Главком армии Ирана заявил, что у Израиля нет надежд на будущее

Избрание Яхьи ас-Синвара на пост главы политбюро движения ХАМАС говорит о том, что у Израиля теперь нет надежд на будущее. Об этом заявил главком армии Ирана Абдулрахим Мусави, его слова передает агентство Tasnim.

«Это избрание означает, что у сионистского режима не должно быть никаких надежд на будущее», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

По мнению Мусави, Израиль отказывается придерживаться всяких норм, нарушая международные положения и законы.

До этого сообщалось, что в ХАМАС появился новый глава политбюро. Место убитого в Тегеране Исмаила Хании займет Яхья ас-Синвар, руководивший палестинской группировкой в секторе Газа. Израиль называет Синвара одним из организаторов нападения 7 октября и намерен устранить его как можно скорее. Тем временем Владимир Путин призвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи к сдержанной реакции на убийство Хании.

Ранее стало известно, как ликвидация Хании отразится на переговорах Израиля и ХАМАС.