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Стало известно, как ликвидация Хании отразится на переговорах Израиля и ХАМАС

CNN: лидер ХАМАС Хания играл важную роль переговорах о прекращении огня в Газе

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Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Ликвидация главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании рискует осложнить переговоры между конфликтующими сторонами на Ближнем Востоке по прекращению огня и освобождению заложников. Об этом телеканалу CNN сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

По словам собеседника телеканала, Исмаил Хания сыграл «важную роль» в достижении определенных прорывов и, наряду с военным лидером ХАМАС в Газе Яхьей Синваром, был «ключевым лицом, принимающим решения».

«Он был тем, кто видел ценность сделки и сыграл важную роль в достижении определенных прорывов на переговорах. На данном этапе неясно, как это повлияет на переговоры о прекращении огня», — сказал источник CNN.

До этого журналист телеканала Sky News Джон Спаркс сообщал, что ликвидация лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ходе израильского налета рискует привести к «масштабной эскалации» и повлиять на параметры конфликта на Ближнем Востоке, который до сих пор был локализован в Газе и на ливанской границе.

Ранее стал известен главный выгодоприобретатель ликвидации Хании.

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