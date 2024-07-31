Стало известно, как ликвидация Хании отразится на переговорах Израиля и ХАМАС

Ликвидация главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании рискует осложнить переговоры между конфликтующими сторонами на Ближнем Востоке по прекращению огня и освобождению заложников. Об этом телеканалу CNN сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

По словам собеседника телеканала, Исмаил Хания сыграл «важную роль» в достижении определенных прорывов и, наряду с военным лидером ХАМАС в Газе Яхьей Синваром, был «ключевым лицом, принимающим решения».

«Он был тем, кто видел ценность сделки и сыграл важную роль в достижении определенных прорывов на переговорах. На данном этапе неясно, как это повлияет на переговоры о прекращении огня», — сказал источник CNN.

До этого журналист телеканала Sky News Джон Спаркс сообщал, что ликвидация лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ходе израильского налета рискует привести к «масштабной эскалации» и повлиять на параметры конфликта на Ближнем Востоке, который до сих пор был локализован в Газе и на ливанской границе.

Ранее стал известен главный выгодоприобретатель ликвидации Хании.