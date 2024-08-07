Палестина готова к переговорам с Израилем

Палестина выражает готовность к переговорам с Израилем об окончательном статусе в ходе мирной конференции по урегулированию ситуации в регионе. Об этом в беседе с РИА Новости заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

По словам главы государства, Палестина подготовила свое видение и «дорожную карту» в целях решения конфликта в регионе политическим путем и прекращения присутствия Израиля в секторе Газа.

Упомянутая «дорожная карта» была одобрена шестью арабскими странами и передана на рассмотрение Соединенных Штатов, ЕС и членам Совета Безопасности ООН, добавил президент.

«(Представленное на рассмотрение предложение предполагает. – Прим. ред.) выход на переговоры об окончательном статусе с израильской стороной в рамках международной мирной конференции», — подчеркнул Аббас.

Как отметил президент Палестины, в рамках выполнения этого решения Палестина готова исполнять свои функции на территории сектора Газа. При этом палестинская сторона считает необходимым прекращение враждебных действий со стороны еврейского государства.

До этого Аббас заявил, что консультации о создании правительства национального согласия в Палестине начнутся после прекращения боевых действий в секторе Газа.

Ранее президент Палестины сделал заявление о будущем управлении сектором Газа.