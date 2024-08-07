Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Палестина готова к переговорам с Израилем

Аббас: Палестина готова к переговорам с Израилем об окончательном статусе

close
100%
Lisi Niesner/Reuters

Палестина выражает готовность к переговорам с Израилем об окончательном статусе в ходе мирной конференции по урегулированию ситуации в регионе. Об этом в беседе с РИА Новости заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

По словам главы государства, Палестина подготовила свое видение и «дорожную карту» в целях решения конфликта в регионе политическим путем и прекращения присутствия Израиля в секторе Газа.

Упомянутая «дорожная карта» была одобрена шестью арабскими странами и передана на рассмотрение Соединенных Штатов, ЕС и членам Совета Безопасности ООН, добавил президент.

«(Представленное на рассмотрение предложение предполагает. – Прим. ред.) выход на переговоры об окончательном статусе с израильской стороной в рамках международной мирной конференции», — подчеркнул Аббас.

Как отметил президент Палестины, в рамках выполнения этого решения Палестина готова исполнять свои функции на территории сектора Газа. При этом палестинская сторона считает необходимым прекращение враждебных действий со стороны еврейского государства.

До этого Аббас заявил, что консультации о создании правительства национального согласия в Палестине начнутся после прекращения боевых действий в секторе Газа.

Ранее президент Палестины сделал заявление о будущем управлении сектором Газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами