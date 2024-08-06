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Шойгу: Киеву пора задуматься о стоимости «добрых услуг» Запада

Секретарь СБ Шойгу призвал Украину задуматься о стоимости «добрых услуг» Запада

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Если Запад думает, что сможет затянуть Россию в долгий переговорный процесс по Украине и разыграть сценарий, направленный на постепенную утрату Москвой инициативы в ходе специальной военной операции (СВО), то он глубоко заблуждается. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, слова которого передает ТАСС.

«Казалось бы, пора уже задуматься о стоимости «добрых услуг» Запада и начать думать об интересах своего народа. К сожалению, пока мы видим обратное», — сказал бывший министр обороны.

По его словам, европейцы «снова всячески препятствуют достижению реального прогресса в украинском урегулировании».

Шойгу также добавил, что «если западники думают, что у них получится затянуть РФ в долгий переговорный процесс и разыграть сценарий, который будет направлен на постепенную утрату Москвой инициативы на поле боя, то здесь они глубоко заблуждаются».

До этого Шойгу заявил, что Киев никак не отреагировал на условия по урегулированию ситуации на Украине, названные в июне президентом России Владимиром Путиным.

14 июня Путин представил новые мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, включая признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как частей России, установление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций против Москвы.

Ранее Зеленский назвал неизменную цель Киева в конфликте.

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