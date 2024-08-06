В Совфеде назвали главное препятствие для переговоров с Украиной

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что главным препятствием для переговоров России и Украины является сам Киев и его политическое руководство. Его слова приводит «Лента.ру».

Джабаров указал, что Владимир Зеленский и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, которые допускают оскорбительные выражения в адрес российского руководства, не могут сесть за стол переговоров. Он также отметил, что с такими людьми нельзя вести переговоры.

«Как Зеленский посмотрит в глаза нашему президенту после всей гадости, которую он наговорил? Я думаю, что переговоры могут быть на рабочем уровне, но, скорее всего, на Украине должен поменяться лидер», — заявил парламентарий.

6 августа Зеленский написал на своей странице в соцсети X, что неизменная цель Украины — подготовить реальную основу для справедливого прекращения конфликта уже в 2024 году.

14 июня на встрече с руководством МИД Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее в Госдуме раскрыли условие участия России в саммите по Украине.