В Госдуме раскрыли условие участия России в саммите по Украине

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия примет участие в саммите по Украине только в том случае, если будет озвучена четкая повестка мероприятия. В беседе с «Лентой.ру» он уточнил, что на данный момент у Москвы нет предложений, которые могли бы ее устроить.

По его словам, Украина создает шоу из подготовки к второму так называемому саммиту мира. У него нет ни четкой повестки, ни нормальной организации, уточнил депутат. Россия не станет участвовать в мероприятии, где не будут учтены требования, о которых говорил Владимир Путин, отметил Чепа.

Парламентарий считает, что подготовка к второму саммиту, где предполагается присутствие РФ, носит декларативный характер, что демонстрирует нежелание Киева идти на серьезные переговоры по урегулированию.

«В таких условиях диалог вряд ли получится. Мы не слышим ни одного предложения, которое могло бы нас устроить, зато видим поставки американских истребителей F-16 и продолжающиеся удары по российской территории», — сказал Чепа.

14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс. В офисе президента Украины Владимира Зеленского отвергли предложения Путина, назвав его ультиматумом.

Ранее в МИД РФ исключили «уступки и подачки» ради урегулирования конфликта на Украине.