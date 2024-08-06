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Шойгу заявил, что Запад добивается паузы в боевых действиях

Шойгу: Запад и Киев любой ценой пытаются добиться паузы в конфликте

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Павел Бедняков/РИА Новости

Запад и его «слуги на Украине» предпринимают различные попытки затянуть боевые действия в зоне спецоперации. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, его слова передает ТАСС.

«Запад, а в последнее время и его украинские слуги пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях», — заявил он.

Шойгу отметил, что делается это с целью дать Вооруженным силам Украины возможность перегруппироваться. По словам секретаря Совбеза, российская сторона не намерена «верить на слово» западным политикам и будет полагаться только «на конкретные действия».

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия, в случае новых переговоров по Украине, не будет делать на период переговорного процесса «каких-либо пауз в боевых действиях».

14 июня президент РФ Владимир Путин представил новые мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине. В них вошли признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей как частей России, а также установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Кроме того, должна быть проведена демилитаризация страны и денацификация, сняты санкции против Москвы.

Ранее Шойгу заявил о сужении окна возможностей для Украины.

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Операция на Украине
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