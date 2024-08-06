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В ВСУ сделали заявление о Крыме

В ВСУ сочли, что у Украины нет шансов на возвращение Крыма в ближайшие 10 лет

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Крым невозможно вернуть в состав Украины в ближайшие десять лет. Об этом в беседе с LIGA.net заявила глава медицинской службы батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Алина Михайлова.

«Это невозможно сейчас, это невозможно в перспективе ближайших десяти лет», — подчеркнула она.

По ее мнению, превалирующим для ВСУ на поле боя должно стать стремление обеспечить преимущество над противником, а не желание возвращения полуострова.

До этого американский портал Business Insider (BI) писал, что Украине для возвращения Крыма понадобятся огромные штурмовые силы, подготовленные к тому, что может стать самым тяжелым сражением в этом конфликте.

По словам эксперта по международной безопасности из Ланкастерского университета в Великобритании Бэзила Джермонда, у России есть обширная военная инфраструктура в Крыму, которая должна быть серьезно повреждена, чтобы у Украины появился шанс вернуть полуостров.

Ранее в Крыму приняли меры безопасности из-за угроз Киева.

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