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В Крыму приняли меры безопасности из-за угроз Киева

Константинов: в Крыму приняты меры безопасности с учетом угроз от Украины

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Unsplash

В Крыму приняты необходимые меры безопасности с учетом угроз, исходящих от Украины. Об этом РИА Новости рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Создан штаб, его возглавляет глава республики Сергей Аксенов. Штаб работает в полной координации с министерством обороны, другими силовыми структурами», — рассказал он.

Константинов добавил, что Киев может выступать «с любыми заявлениями и анонсировать планы по захвату полуострова», но Крым является неотъемлемой частью России. Глава парламента подчеркнул, что процедура возвращения крымчан на историческую родину в политико-правовом плане была выполнена «безупречно».

6 марта 2014 года крымский парламент обратился к президенту России с просьбой принять республику в состав РФ, а также назначить дату соответствующего референдума на 16 марта того же года. На референдуме при явке свыше 80% подавляющее большинство избирателей поддержало присоединение Крыма к России.

До этого издание Responsible Statecraft писало, что Украине не удастся вернуть под свой контроль Крым и другие утраченные территории. Но пока Украина «борется», об этом «не принято говорить».

Ранее сообщалось, что политика НАТО в отношении Украины является захватом территорий исторической России.

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