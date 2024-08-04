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В МИД РФ исключили «уступки и подачки» ради урегулирования конфликта на Украине

Замглавы МИД РФ Рябков исключил уступки ради урегулирования конфликта на Украине

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MFA Russia/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков исключил односторонние «уступки и подачки» со стороны Москвы ради урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что время односторонних уступок от Москвы «бесповоротно» осталось в прошлом.

«Никогда в дальнейшем даже при наилучших раскладах в наших отношениях с НАТО, Евросоюзом, о чем сейчас помыслить сложно, но даже в этих ситуациях никакие односторонние уступки с нашей стороны предоставлены Западу не будут», — заявил Рябков.

Дипломат отметил, что не будет никаких «подачек, подарков, уступок, каких-то жестов для того, чтобы задобрить Вашингтон». Если Соединенные Штаты попытаются навязать России что-то выгодное только им, то договоренностей достичь не получится, подчеркнул он.

14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс. В офисе президента Украины Владимира Зеленского отвергли предложения Путина, назвав его ультиматумом.

Ранее Зеленского предупредили об отсутствии альтернативы переговорам.

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