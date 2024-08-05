Рогов допустил, что F-16 на Украине будут использовать иностранные специалисты

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил, что в случае низкого уровня подготовки пилотов в Вооруженных силах Украины (ВСУ) истребителями F-16 будут управлять военные специалисты из третьих стран. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что украинские пилоты начали обучаться управлению американскими истребителями задолго до объявления даты их передачи.

«Я думаю, что пока попытаются поставить украинских летчиков. Если увидят, что уровень подготовки оставляет желать лучшего, то посадят поляков, прибалтов и так далее», — заявил Рогов.

Он допустил, что поставка первой партии F-16 позитивно скажется на настроениях в украинском обществе, но на короткий период. По словам Рогова, танки Leopard и Abrams так же считались «супероружием», однако сейчас разговоры об этом сошли на нет.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

4 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил, что американские F-16 — уже на Украине, местные летчики уже начали их использовать. Самолетов и пилотов мало, признал украинский лидер, но переговоры о дальнейших поставках и тренировки летчиков продолжаются.

Ранее стало известно одно из мест базирования украинских F-16.