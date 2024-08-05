Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, где базируются F-16 в Одесской области

Condottiero: F-16 будут размещены на аэродроме Лиманское в Одесской области

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Переданные Украине истребители F-16 будут размещены на аэродроме Лиманское в Одесской области на границе с Румынией. Об этом пишет Aif.ru со ссылкой на портал Condottiero.

«В 15:30 по московскому времени Airbus A330 Stratotanker ВВС Великобритании приземлился в Констанце, Румыния», — говорится в сообщении.

По данным портала, британский Stratotanker будет дозаправлять украинские самолеты F-16, которые взлетают с авиабазы НАТО. Condottiero отмечает, что истребители приземляются на аэродром Лиманское в Одесской области на границе с Румынией.

По данным источника, на аэродром Лиманское 1 августа доставили четыре истребителя F-16 для участия в торжественной церемонии, которую посетил и президент Украины Владимир Зеленский. Туда же были доставлены зенитные комплексы Patriot и две IRIS-T для отражения ударов с воздуха.

4 августа Зеленский заявил, что Украина получила первую партию истребителей F-16. Это впоследствии прокомментировал депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа, назвав ситуацию проверкой для российских систем противовоздушной обороны.

Ранее американские журналисты назвали главную угрозу для F-16 на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами