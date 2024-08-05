Стало известно, где базируются F-16 в Одесской области

Переданные Украине истребители F-16 будут размещены на аэродроме Лиманское в Одесской области на границе с Румынией. Об этом пишет Aif.ru со ссылкой на портал Condottiero.

«В 15:30 по московскому времени Airbus A330 Stratotanker ВВС Великобритании приземлился в Констанце, Румыния», — говорится в сообщении.

По данным портала, британский Stratotanker будет дозаправлять украинские самолеты F-16, которые взлетают с авиабазы НАТО. Condottiero отмечает, что истребители приземляются на аэродром Лиманское в Одесской области на границе с Румынией.

По данным источника, на аэродром Лиманское 1 августа доставили четыре истребителя F-16 для участия в торжественной церемонии, которую посетил и президент Украины Владимир Зеленский. Туда же были доставлены зенитные комплексы Patriot и две IRIS-T для отражения ударов с воздуха.

4 августа Зеленский заявил, что Украина получила первую партию истребителей F-16. Это впоследствии прокомментировал депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа, назвав ситуацию проверкой для российских систем противовоздушной обороны.

Ранее американские журналисты назвали главную угрозу для F-16 на Украине.