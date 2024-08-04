Зеленского предупредили об отсутствии альтернативы переговорам

У президента Украины Владимира Зеленского нет выбора, кроме как начать подготовку к переговорам, поскольку ситуация в ходе конфликта становится для ВСУ все более безнадежной, а на Западе расширяется число политиков, выступающих за уступки Москве со стороны Киева. Об этом пишет издание Die Welt.

Как следует из текста, армии Украины не хватает личного состава, оружия и боеприпасов. Наиболее неблагоприятно для ВСУ ситуация складывается в Донецкой области, где ВС РФ вскоре смогут прорвать оборону на нескольких направлениях, отмечается в материале.

Кроме того, указывают авторы, страны Запада отказываются наращивать темпы военной помощи Украине. Die Welt также напоминает о визите главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Китай, а также о том, что дипломаты все активнее пытаются склонить Владимира Зеленского к тому, что республика навсегда потеряла Крым.

Подобное развитие событий вынудит Зеленского склониться к мирным переговорам, резюмируют авторы.

31 июля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если представители России не примут участие во второй конференции по Украине, то она не принесет никаких результатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что устраивающей РФ повестки дня по украинскому урегулированию пока не было высказано, поэтому участие в саммитах бессмысленно.

Ранее в офисе Зеленского снова заговорили о завершении конфликта.