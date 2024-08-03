Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ким Чен Ын назвал Южную Корею «неизменным врагом»

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Южную Корею неизменным врагом

close
100%
Korean Central News Agency/AP

Глава Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын назвал Южную Корею «неизменным врагом» и осудил попытки южнокорейской прессы преувеличить масштаб ущерба от ливней в КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Северокорейский лидер посетил пострадавшие от наводнения районы в городе Синыйчжу и уезде Ычжу провинции Пхёнан-Пукто и лично руководил работой по спасению и эвакуации жителей районов, пострадавших от мощного ливня и с риском затопления.

В Южной Корее заявили, что готовы предоставить КНДР гумпомощь, но Пхеньян проигнорировал это предложение. В Южной Корее сообщили, что ущерб от затопления в КНДР значительный.

Ким Чен Ын заявил, что «ничтожные» южнокорейские СМИ распространяют дезинформацию о человеческих жертвах и о крушении вертолетов в ходе спасательной операции.

«Ким Чен Ын отметил, что враг есть неизменный враг, и остро осудил привычку и гнусную сущность подонков из Республики Корея», — говорится в сообщении.

До этого Владимир Путин направил Ким Чен Ыну соболезнования в связи с наводнением.

31 июля в КНДР объявили чрезвычайное положение из-за наводнения. В результате проливных дождей было затоплено более четырех тысяч домов. 3 августа северокорейские СМИ опубликовали фотографию своего лидера на лодке во время поисковой экспедиции.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее ищут лекарство от ожирения для Ким Чен Ына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами