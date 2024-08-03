Глава Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын назвал Южную Корею «неизменным врагом» и осудил попытки южнокорейской прессы преувеличить масштаб ущерба от ливней в КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Северокорейский лидер посетил пострадавшие от наводнения районы в городе Синыйчжу и уезде Ычжу провинции Пхёнан-Пукто и лично руководил работой по спасению и эвакуации жителей районов, пострадавших от мощного ливня и с риском затопления.

В Южной Корее заявили, что готовы предоставить КНДР гумпомощь, но Пхеньян проигнорировал это предложение. В Южной Корее сообщили, что ущерб от затопления в КНДР значительный.

Ким Чен Ын заявил, что «ничтожные» южнокорейские СМИ распространяют дезинформацию о человеческих жертвах и о крушении вертолетов в ходе спасательной операции.

«Ким Чен Ын отметил, что враг есть неизменный враг, и остро осудил привычку и гнусную сущность подонков из Республики Корея», — говорится в сообщении.

До этого Владимир Путин направил Ким Чен Ыну соболезнования в связи с наводнением.

31 июля в КНДР объявили чрезвычайное положение из-за наводнения. В результате проливных дождей было затоплено более четырех тысяч домов. 3 августа северокорейские СМИ опубликовали фотографию своего лидера на лодке во время поисковой экспедиции.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее ищут лекарство от ожирения для Ким Чен Ына.