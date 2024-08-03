Президента Вьетнама избрали генсеком правящей Компартии

Пленум ЦК Компартии Вьетнама избрал вьетнамского главу государства То Лама новым генеральным секретарем ЦК КПВ. Об этом заявил заместитель начальника отдела пропаганды и политического воспитания ЦК КПВ Лай Суан Мон, передает ТАСС.

«(То Лам избран — прим. ред.) абсолютным числом голосов», — подчеркнул он.

Как отметил Мон, глава государства и генеральный секретарь ЦК КПВ будет руководить Центральным комитетом и Политбюро в соответствии с обязанностями, установленными в партии.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Вьетнама То Ламу в связи с уходом из жизни генерального секретаря ЦК Компартии страны Нгуен Фу Чонга.

Владимир Путин заявил, что в России будут всегда помнить Нгуен Фу Чонга как настоящего друга страны. Российский президент отметил, что навсегда сохранит светлую память о нем.

20 июня во Вьетнаме прошли переговоры президента Владимира Путина и Нгуен Фу Чонга. Путин пригласил генерального секретаря и высших руководителей Вьетнама посетить Россию в удобное время.

Ранее Лавров встретился во Вьетнаме с министром иностранных дел Южной Кореи.