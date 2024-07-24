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Шольц назвал условие отказа от размещения американских ракет в Германии

Шольц назвал окончание СВО условием отказа от размещения ракет США в ФРГ

Условием для отказа от размещения в Германии американских ракет является прекращение Россией боевых действий на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступление которого вел государственный канал Phoenix.

При этом Шольц не стал пояснять, что еще, по его мнению, должна сделать Россия для отказа от размещения ракет США.

21 июля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что было бы наивно отказаться от размещения в стране американских ракет.

До этого в Пентагоне заявили, что США в 2026 году начнут размещение в Германии дальнобойных ударных систем, которые должны значительно превзойти уже находящиеся в Европе орудия. Также Вашингтон пообещал разместить в ФРГ гиперзвуковое оружие. Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва может зеркально ответить на размещение американского вооружения средней и меньшей дальности.

Ранее экс-советник Меркель призвал США вести диалог о разоружении с Россией.

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