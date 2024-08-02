В Кремле раскрыли детали обмена заключенными

Переговоры по обмену заключенными между Россией и странами Запада, в частности с США, велись по линии российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) и американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ), это была главная линия, по которой достигалась договоренность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что дети разведчиков-нелегалов, которые 1 августа прилетели в Москву, только в тот момент узнали, что они — русские, до этого они не знали, что имеют отношение к России. Они не говорили на русском языке, президент Владимир Путин в аэропорту поприветствовал их на испанском. Когда их родители сидели в тюрьме, они были лишены возможности видеть детей, если бы они остались в стране заключения, существовала большая вероятность, что их лишат родительских прав.

Песков также рассказал, что американцы пытались воздействовать на одного из сотрудников Главного управления Генерального штаба ВС РФ, арестованного в США.

«Они нашли здесь отца сотрудника, был телефонный звонок. Во время звонка он сказал: сын, ты все правильно делаешь, держись», — поделился пресс-секретарь.

Вадим Красиков, который в числе других россиян накануне вернулся домой, по словам Пескова, является сотрудником ФСБ, служил в спецподразделении «Альфа» и с сотрудниками президентской охраны.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что необходимо дать высокую оценку работе КГБ и МИД Белоруссии, а также содействию, которое оказал белорусский президент Александр Лукашенко в данном вопросе.

«Благодаря жесткой позиции [России], наши люди вернулись на родину», — подытожил Песков.

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1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США.

В частности, в РФ вернулись Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за ликвидацию чеченского полевого командира, а также Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж. Среди тех, кого получил Запад, оказались журналист WSJ Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан, публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) и бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее Кара-Мурза сказал Байдену и своей семье: был уверен, что умру в тюрьме.