В Британии раскрыли, что Шольц освободил Красикова «ради Байдена»

Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с американским президентом Джо Байденом согласился освободить осужденного в ФРГ офицера спецслужб РФ Вадима Красикова, после этого сделка стала возможной. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Сделка была заключена после телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем в январе», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Financial Times, американская сторона понимала, что сделка «состоится только в том случае, если они (США. – прим. ред.) смогут убедить канцлера Германии освободить Вадима Красикова».

Байден затронул этот вопрос в своем телефонном разговоре с Шольцем. Позднее, во время визита в Вашингтон 9 февраля, канцлер согласился освободить Красикова.

«Ради вас я сделаю это», — сказал Шольц Байдену, согласно информации неназванного высокопоставленного чиновника США.

До этого газета Politico писала, что Шольц долго не соглашался освободить осужденного в Германии на пожизненный срок россиянина Вадима Красикова, препятствуя сделке.

Красиков — офицер российских спецслужб, приговоренный в 2021 году в Германии к пожизненному заключению. В июле 2022 года российская сторона попросила включить его в список для обмена, но Берлин не согласился.

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