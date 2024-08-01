Макгрегор увидел послание от Путина для США в действиях России

Бывший советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор призвал расценивать полеты российских и китайских самолетов рядом с Аляской как предупреждение от Владимира Путина о том, что Россия готова ответить на экспансию Соединенных Штатов в Восточной Европе. Его слова приводит YouTube-канал Judging Freedom.

По его словам, не стоит удивляться полетам авиации России и КНР рядом с Аляской.

«Путин ведь неоднократно предупреждал нас: «Слушайте, вы лезете к нам во двор, вы заходите на Украину. Это эквивалентно тому, что мы будем в Мексике. Если вы готовите враждебную нам армию, хотите разместить у наших границ ракеты и думаете, что мы ничего с этим не сделаем, то вы ошибаетесь», — заявил Макгрегор.

До этого Минобороны РФ сообщило, что китайские и российские военные самолеты провели совместное патрулирование у берегов Аляски.

По данным ведомства, в патрулировании участвовали бомбардировщики со стороны КНР и стратегические ракетоносцы Ту-95мс со стороны РФ. Военные провели патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана.

Ранее на Западе призвали мир благодарить Путина за одно действие.