Немецкий бизнесмен и предприниматель Ким Дотком призвал мир благодарить Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за сдержанную реакцию в ответ на провокационные действия США на мировой арене. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Мир должен быть благодарен Владимиру Путину и Си Цзиньпину за то, что они — разумные лидеры, которые действуют сдержанно в отношении нарастающих провокаций со стороны правительства США», — написал Дотком.

По его словам, мир продолжает существовать, поскольку у России и Китая «мудрые лидеры». Он выразил надежду, что мировому сообществу удастся «дожить до ноября без ядерной войны».

До этого обозреватель Бенджамин Гилтнер в материале для The National Interest предупредил, что Владимир Путин не блефует, когда заявляет о катастрофических последствиях дальнейшей поддержки Украины со стороны Запада и отправки туда иностранных военных контингентов.

Ранее в Китае удивились реакции Путина на предложение Японии.