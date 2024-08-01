Байден отказался разговаривать с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что он не общался с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по заключению сделки об освобождении заложников. Его слова приводит CNN.

Также, отвечая на вопрос о том, планирует ли он поговорить с российским лидером, Байден заявил, что «ему не нужно разговаривать с Путиным».

До этого Байден сообщил, что американские власти в рамках обмена заключенными с Россией вернули трех своих граждан и одного обладателя грин-карты. По словам Байдена, в США вернутся журналист The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович, бывший морпех Пол Уилан, журналистка Алсу Курмашева и журналист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом).

Он также напомнил, что за время его президентства американским властям удалось вернуть 70 граждан.

1 августа состоялся масштабный обмен заключенными между Россией и Западом в Анкаре. По данным телеканала NTV, уже обменяны 26 человек. «Газета.Ru» следит за обменом в режиме онлайн.

Ранее в Германии прокомментировали обмен заключенными с Россией.