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В Германии прокомментировали обмен заключенными с Россией

Кабмин ФРГ: правительству нелегко далось решение по обмену заключенными с РФ

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Global Look Press

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя обмен заключенными между Россией и Западом, заявил, что Берлину «нелегко далось» это решение. Его слова приводит Bild.

«Правительству Германии нелегко далось это решение. Интерес государства к исполнению приговора осужденного преступника был сопоставлен со свободой, физическим благополучием и — в некоторых случаях — жизнью невинных людей, заключенных в России, тех, кто неправомерно подвергся политическому преследованию», — сказал Хебештрайт, комментируя освобождение пожизненно осужденного в ФРГ Вадима Красикова.

Он также уточнил, что важным мотивом для обмена стали «обязанность защищать немецких граждан» и солидарность с Соединенными Штатами.

1 августа состоялся масштабный обмен заключенными между Россией и Западом в Анкаре. По данным телеканала NTV, уже обменяны 26 человек. Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно. «Газета.Ru» следит за обменом в режиме онлайн.

Ранее в Госдуме заявили, что обмен заключенными может «открыть новую страницу для всего мира»

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Обмен заключенными РФ и Запада
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