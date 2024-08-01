Венгрия заявила о завершении миротворческой миссии по Украине

Власти Венгрии заверили членов Европейского союза (ЕС), что Будапешт завершил свою миротворческую миссию по Украине. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на источники.

В материале указывается на кризис в отношениях между Будапештом и Брюсселем из-за близости с Москвой, блокирования военной помощи Киеву, поездок премьера Виктора Орбана в Россию, Китай и встречу с Дональдом Трампом. Подобные действия вызвали ярость среди стран ЕС и европейских институтов, пишет газета.

По данным источников El Pais, после полемики венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока направил государствам политического объединения ноту, где заверил, что Венгрия считает свою миссию завершенной. Однако в Евросоюзе считают, что Орбан может восстановить свои усилия в любой момент, отмечается в материале.

5 июля после визита в Киев Виктор Орбан прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. В числе других тем они обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. 8 июля премьер Венгрии побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая Орбан направился в Вашингтон на саммит НАТО, позже он также встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Ранее в Кремле заявили, что Орбан стал «европейским смутьяном» после визита в Россию.