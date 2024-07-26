Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили, что Орбан стал «европейским смутьяном» после визита в Россию

Песков: Орбан стал «европейским смутьяном» после визита в Москву

close
100%
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Премьер Венгрии Виктор Орбан после своего визита в Москву стал «европейским смутьяном», хотя не говорил о поддержке России и пытался понять российскую позицию по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, видео его выступления опубликовал Telegram-канал «Мастерская новых медиа».

«Смотрите, появился Орбан, такой «европейский смутьян», такой enfant terrible европейский. Он же не сказал: «Я поддерживаю Россию». Он говорил неоднократно, что он не поддерживает Россию», — заявил представитель Кремля на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

Песков напомнил, что целью визита Орбана стало желание понять позиции сторон, чтобы продолжить урегулирование конфликта. Также пресс-секретарь президента отметил, что премьер-министр Венгрии наряду с Россией посетил и Украину, и Китай.

Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Венгерский премьер-министр назвал свою поездку следующим этапом мирной миссии, которую Орбан начал с поездки в Киев 2 июля.

После Москвы политик побывал в Пекине. Там Орбан заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество Европейского союза и Китайской народной республики.

Ранее в Венгрии заявили, что Киев позиционирует Будапешт как противника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами