Премьер Венгрии Виктор Орбан после своего визита в Москву стал «европейским смутьяном», хотя не говорил о поддержке России и пытался понять российскую позицию по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, видео его выступления опубликовал Telegram-канал «Мастерская новых медиа».

«Смотрите, появился Орбан, такой «европейский смутьян», такой enfant terrible европейский. Он же не сказал: «Я поддерживаю Россию». Он говорил неоднократно, что он не поддерживает Россию», — заявил представитель Кремля на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

Песков напомнил, что целью визита Орбана стало желание понять позиции сторон, чтобы продолжить урегулирование конфликта. Также пресс-секретарь президента отметил, что премьер-министр Венгрии наряду с Россией посетил и Украину, и Китай.

Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Венгерский премьер-министр назвал свою поездку следующим этапом мирной миссии, которую Орбан начал с поездки в Киев 2 июля.

После Москвы политик побывал в Пекине. Там Орбан заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество Европейского союза и Китайской народной республики.

Ранее в Венгрии заявили, что Киев позиционирует Будапешт как противника.