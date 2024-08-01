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В Германии назвали «худшим вариантом» размещение ракет США в ФРГ

Депутат Штегнер назвал лучшим вариантом для ФРГ переговоры с Россией об оружии

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Global Look Press

Наращивание вооружений не является выходом для Германии, Берлину стоит вести переговоры с Россией, а не давать разрешение на размещение американских ракет на территории ФРГ. Об этом в интервью телеканалу WDR заявил депутат от социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер.

«Мы должны видеть, что мы можем вступить в переговоры с Россией. Я понимаю, что это сложно, но наращивание вооружений — худший вариант», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Депутат подчеркнул, что нет необходимости в том, чтобы подвергать мир опасности, вступая с Россией в гонку вооружений путем размещения ракет США в Германии.

До этого сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт» Амира Мохамед Али заявила, что разрешение властей Германии на размещение американских ракет на территории ФРГ увеличивает риски войны.

28 июля президент России Владимир Путин выступил на параде Военно-морского флота РФ, в ходе которого прокомментировал планы США с 2026 года разместить на немецкой территории комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности. Глава государства предупредил, что в случае реализации этого плана Москва перестанет считать себя обязанной соблюдать мораторий на размещение собственных ракет средней и меньшей дальности.

Ранее в Германии заявили, что размещение ракет США в стране требует согласия немцев.

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