Все больше граждан Украины открыты к мирному диалогу с Россией, сообщает газета The New York Times.

В материале отмечается, что все больше жителей республики разочарованы ходом военного конфликта и, «кажется, открыты к идее о мире посредством переговоров». В то же время представления о том, «что это означает, остается туманным», пишет NYT.

Газета цитирует исполнительного директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого, по словам которого такое развитие событий связано с неоправданными ожиданиями украинцев побед на фронте и задержками поставок военной помощи от США.

«Разумеется, все больше и больше людей готовы [к переговорам]. И ключевая причина этого заключается в проваленных ожиданиях от прошлого года, потому что у многих людей было больше надежд», — отметил Грушецкий.

30 июля советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к мирным переговорам с Москвой на условиях международного права. В то же время, по его словам, необходимо снабжать Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием и отменить ограничения на удары по целям на территории РФ.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с лидером России Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине указ о запрете переговоров с РФ.

Ранее командир «Ахмата» предложил понаблюдать, как «уходит в небытие».