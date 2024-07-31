Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США увидели изменение позиции украинцев по переговорам с Россией

NYT: все больше жителей Украины выступают за мирные переговоры с Россией

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Все больше граждан Украины открыты к мирному диалогу с Россией, сообщает газета The New York Times.

В материале отмечается, что все больше жителей республики разочарованы ходом военного конфликта и, «кажется, открыты к идее о мире посредством переговоров». В то же время представления о том, «что это означает, остается туманным», пишет NYT.

Газета цитирует исполнительного директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого, по словам которого такое развитие событий связано с неоправданными ожиданиями украинцев побед на фронте и задержками поставок военной помощи от США.

«Разумеется, все больше и больше людей готовы [к переговорам]. И ключевая причина этого заключается в проваленных ожиданиях от прошлого года, потому что у многих людей было больше надежд», — отметил Грушецкий.

30 июля советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к мирным переговорам с Москвой на условиях международного права. В то же время, по его словам, необходимо снабжать Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием и отменить ограничения на удары по целям на территории РФ.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с лидером России Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине указ о запрете переговоров с РФ.

Ранее командир «Ахмата» предложил понаблюдать, как «уходит в небытие».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами