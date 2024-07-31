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Командир «Ахмата» предложил понаблюдать, как «Украина уходит в небытие»

Алаудинов заявил, что поставки F-16 Украине не повлияют на ход спецоперации

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Шесть истребителей F-16, которые должны передать Украине, пропадут так же, как и ранее поставленное этой стране оружие. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Эти шесть F-16 точно так же уйдут, как говорится, в небытие, как и то оружие, которое им выдавалось начиная с 22-го года», — заявил военный.

Никакие передаваемые Западом образцы вооружения и военной техники не смогут помочь Киеву победить, поскольку у России намного больше средств и сил, заявил Алаудинов.

По его мнению, эти поставки носят медийный характер. «Если бы на Западе считали, что эти F-16 могут поменять погоду, разве они не дали бы их давным-давно?» — задал вопрос командир «Ахмата».

В заключение Алаудинов предложил «запастись попкорном, сесть и наблюдать за тем, как Украина уходит в небытие».

До этого Алаудинов заявил, что Киев будет вынужден пойти на переговоры с Москвой, так как сил и средств противостоять российским войскам у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет. По его словам, ситуация в мире, события на Востоке, выборы в США, события в самой Украине — все в совокупности сделает свое дело.

Ранее на Западе рассказали, что случится с F-16 на Украине.

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Операция на Украине
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