Шесть истребителей F-16, которые должны передать Украине, пропадут так же, как и ранее поставленное этой стране оружие. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Эти шесть F-16 точно так же уйдут, как говорится, в небытие, как и то оружие, которое им выдавалось начиная с 22-го года», — заявил военный.

Никакие передаваемые Западом образцы вооружения и военной техники не смогут помочь Киеву победить, поскольку у России намного больше средств и сил, заявил Алаудинов.

По его мнению, эти поставки носят медийный характер. «Если бы на Западе считали, что эти F-16 могут поменять погоду, разве они не дали бы их давным-давно?» — задал вопрос командир «Ахмата».

В заключение Алаудинов предложил «запастись попкорном, сесть и наблюдать за тем, как Украина уходит в небытие».

До этого Алаудинов заявил, что Киев будет вынужден пойти на переговоры с Москвой, так как сил и средств противостоять российским войскам у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет. По его словам, ситуация в мире, события на Востоке, выборы в США, события в самой Украине — все в совокупности сделает свое дело.

Ранее на Западе рассказали, что случится с F-16 на Украине.