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МИД РФ предупредил о последствиях передачи Японией летального оружия ВСУ

МИД РФ: Москва примет меры в случае передачи Японией летального оружия ВСУ

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россия примет решительные меры в случае, если Япония решит передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) летальное оружие. С таким заявлением выступил заместитель директора департамента информации и печати внешнеполитического ведомства Андрей Настасьин, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в случае передачи ВСУ летальной продукции военного назначения со стороны Японии, Москва будет рассматривать подобные действия Токио как «однозначно враждебные», оставляя за собой право «принять решительные контрмеры».

Ранее в посольстве Японии в России заявили, что Токио не будет поставлять украинской армии летальное вооружение. По словам японских дипломатов, их страна по-прежнему будет ограничиваться поставками ВСУ бронежилетов, небольших дронов, камуфляжа и гражданских транспортных средств.

До этого сообщалось, что Япония предоставит Украине партию техники для разминирования. Поставки ожидаются до конца текущего года. Япония также намерена провести обучение для сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Ранее стало известно, что Токио выделит Киеву миллиарды из доходов от замороженных активов России.

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