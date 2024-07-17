Токио намерен выделить Киеву $3,3 млрд из доходов от замороженных активов России

Японское правительство планирует за счет использования прибыли от замороженных российских активов выделить Киеву около 520 млрд иен ($3,3 млрд). Об этом сообщает информационное агентство «Киодо Цусин».

Сейчас в Токио прорабатываются механизмы исполнения этого плана. По имеющейся информации, он будет исполнен до конца 2024 года.

Средства, которые Япония намерена передать Украине, не будут использоваться Киевом в военных целях. Они будут направлены на восстановление украинской инфраструктуры.

До этого в посольстве Японии в России заявили, что Токио не будет поставлять украинской армии летальное вооружение, ограничиваясь поставками ВСУ бронежилетов, небольших дронов, камуфляжа и гражданских транспортных средств.

10 июля сообщалось, что Япония предоставит Украине партию техники для разминирования.

Ранее сообщалось, что Япония может ввести санкции против организаций из КНР из-за ситуации на Украине.