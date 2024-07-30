В Венгрии назвали страну, где придумали блокировать российскую нефть

Идея блокировки поставок российской нефти в Венгрию и Словакию принадлежит не Киеву, а Брюсселю. Это необходимо Еврокомиссии для шантажа выступающих за мир стран, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, чьи слова приводит РИА Новости.

«Еврокомиссия или слишком слаба, чтобы заставить страну-кандидата [Украину] уважать фундаментальные интересы двух стран — членов ЕС, или вся эта штука [блокировка нефти из РФ] была придумана не в Киеве, а в Брюсселе, и не украинское правительство, а Еврокомиссия хочет шантажировать две выступающие за мир страны», — заявил дипломат, отметив, что с момента блокировки прошло больше недели, и Еврокомиссия за это время ничего не сделала.

Сийярто призвал Еврокомиссию и лично Урсула фон дер Ляйен ответить, они ли дали указание украинским властям прекратить прокачку топлива из РФ.

Он также отметил, что прекращение поставок нефти подрывает энергобезопасность Венгрии и Словакии и является прямым нарушением соглашения об ассоциации с ЕС.

17 июля Петер Сийярто заявил об остановке транзита российской нефти через украинскую территорию. При этом он отметил, что в Венгрии работают над возобновлением поставок.

Ранее премьер Словакии предложил Украине решение по транзиту нефти из РФ.