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Глава ДНР назвал первый шаг на пути к мирным переговорам

Пушилин: первым шагом на пути к миру станет изменение законодательства Украины

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Александр Сухов/РИА Новости

Первым шагом на пути к мирным переговорам между Москвой и Киевом должно стать изменение законодательства Украины. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Мы достаточно регулярно слышим в последнее время заявления от разных представителей украинского режима о необходимости переговоров, но я лично пока скептично к этому вынужден относиться. Исходя из того, что первый шаг, который требуется сделать с их стороны, чтобы их слова и заявления не были пустыми, это изменить законодательство. Они ведь себе сами запретили вести переговоры законодательно», — заявил глава ДНР.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался против потенциального мирного соглашения с Россией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что никто не будет склонять его страну к мирным переговорам, потому что это «невозможно».

21 июля президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность проведения мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на действующий в стране запрет. Глава государства пояснил, что обсуждение урегулирования конфликта может состояться в рамках очередного «мирного саммита».

Ранее в заявлениях Зеленского увидели сигнал о желании урегулировать конфликт.

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