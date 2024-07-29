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Лукашенко и Путин обсудили вопросы безопасности в закрытом режиме

Путин и Лукашенко обсудили вопросы обеспечения безопасности

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин в закрытом формате обсудили вопросы обеспечения безопасности. Об этом рассказал глава белорусского государства по итогам встречи на острове Валаам, передает «БелТА».

Лукашенко отметил, что в ходе диалога лидеры государств решили стратегические и тактические вопросы. Одной из ключевых тем стали вопросы обеспечения безопасности.

«Все силовые структуры и министры подключены, министерство иностранных дел — по определенным вопросам», — добавил президент Белоруссии.

Помимо этого, Лукашенко и Путин договорились к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства закрыть все проблемные вопросы по линии советов безопасности и правительств стран.

25 июля Александр Лукашенко
прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. В этот же день он встретился с Владимиром Путиным на Валааме, где расположен Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Там лидеры государств провели встречу в закрытом формате. После общения президенты обсудили красоты Валаама и зашли в часовню.

28 июля президент Белоруссии прибыл домой после визита в Россию.

Ранее встречу Лукашенко и Путина на Валааме посчитали нерядовой.

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