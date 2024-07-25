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Встречу Лукашенко и Путина на Валааме посчитали нерядовой

Дипломат Шпаковский: переговоры Лукашенко и Путина будут важнейшими

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Константин Завражин/РИА Новости

Запланированные на 25 июля переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко будут важнейшими. Об этом заявил советник-посланник посольства Белоруссии в РФ Александр Шпаковский в своем Telegram-канале.

По его словам, от результатов предстоящих переговоров напрямую зависит, как будут развиваться союзные отношения, региональная обстановка, а также архитектура мировых процессов.

Днем 25 июля Лукашенко и Путин встретились на Валааме.

Валаам — остров в северной части Ладожского озера, там расположен Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь.

13 июля Лукашенко говорил о том, что планирует обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине. Белорусский лидер заявлял о необходимости «побыстрее договариваться» по Украине. Также он отмечал, что Россия готова сесть за стол переговоров.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

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