Аргентина не признает победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы

Аргентина не признает результатов выборов в Венесуэле, где победил действующий президент Николас Мадуро. Об этом заявил президент Аргентины Хавьер Милей на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мир ждет, чтобы (правительство Мадуро. — прим. ред.) признало поражение», — подчеркнул он.

По словам Милея, данные свидетельствуют о якобы «сокрушительной» победе оппозиции Мадуро. Президент Аргентины в этой связи добавил, что его страна «не признает очередной обман».

До этого штаб Мадуро объявил о его победе, призвав всех дождаться официальных результатов от Национального избирательного совета (CNE).

В штабе также поблагодарили Национальный избирательный совет за «безупречную работу» избирательной системы, которая обеспечила проведение выборов «в полной тишине и мире».

Для победы кандидаты должны набрать простое большинство голосов. Политик, которого изберет народ, официально вступит в должность 10 января 2025 года. Всего за высший государственный пост в республике будут бороться десять человек. Главными претендентами на пост президента Венесуэлы считаются действующий глава государства Николас Мадуро и кандидат от правых партий Эдмундо Гонсалес.

Ранее Мадуро пообещал заставить других признать решение избиркома.